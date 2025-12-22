Retrospectiva 2025: No retorno de Neymar, Santos briga até o fim contra o descenso

A temporada do Santos foi marcada muito pelo retorno de Neymar ao clube. O ”príncipe” voltou após anos na Europa e dois anos na Arábia Saudita para o lugar onde foi criado. Contudo, o ano do Peixe foi muito complicado com eliminações dolorosas, goleada histórica sofrida e briga até a última rodada contra o rebaixamento. E o J10 relembra como foi o 2025 do Alvinegro Praiano.
JANEIRO
O Santos iniciou 2025 oficialmente recolocado na Série A, embalado pelo acesso e pelo título da Série B do ano anterior. Contudo, o principal fato do mês foi a confirmação do retorno de Neymar, tratado internamente como um marco esportivo, institucional e comercial. O clube via no camisa 10 não apenas um reforço técnico, mas um símbolo de reconstrução.
O retorno do ‘’príncipe’’ animou o torcedor santista que esperava um ano diferente dos últimos onde viveu com um descenso e uma disputa de Série B.
Além de Neymar, o Santos também anunciou Pedro Caixinha como novo treinador da equipe para o restante da temporada. Além disso, outros nomes fortes chegaram como Rollheiser, Barreal, Thaciano, Tiquinho Soares, Zé Rafael, Deivid Washington e até mesmo o retorno de Soteldo.
Em contrapartida, nomes como Jair, Otero, Lucas Lima, Giuliano e Lucas Braga, que ajudaram a equipe na Série B, deixaram a equipe.
Na primeira partida do ano, o Santos venceu o Mirassol por 2 a 1, com dois gols de Guilherme, na Vila Belmiro. Neymar ainda demoraria para estrear, já que se recuperava de uma lesão.
Contudo, o restante do mês foi difícil para o Peixe. Afinal, nas quatro partidas seguintes, o Santos empatou com a Ponte Preta em 1 a 1, além de perder para Palmeiras (1 a 2), Velo Clube (1 a 2) e São Bernardo (1 a 3).
FEVEREIRO
No primeiro jogo de fevereiro, o Santos deu uma boa resposta ao torcedor, ao bater o São Paulo por 3 a 1, na Vila Belmiro e reencontrar o caminho das vitórias. Guilherme foi novamente o destaque da equipe.
No jogo seguinte, contra o Botafogo-SP, o retorno que todos aguardavam. Neymar voltou a jogar com a camisa do Santos, na Vila Belmiro. Contudo, o time de Ribeirão Preto jogou ‘’água no chopp’’ e a partida terminou empatada em 1 a 1.
Além disso, o Santos voltou a tropeçar duas vezes seguidas, ao empatar em 0 a 0 com o Novorizontino e perder para o Corinthians por 2 a 1, ambos fora de casa.
No dia 16 de fevereiro saiu, enfim, o primeiro gol de Neymar neste retorno ao Peixe. Ele marcou de pênalti e ajudou na vitória do Santos por 3 a 1, diante do Água Santa. O triunfo empolgou o Alvinegro Praiano, que venceu mais dois embates seguidos contra Noroeste e Inter de Limeira, ambos por 3 a 0. Este último, aliás, ficou marcado por um gol olímpico do camisa 10.
MARÇO
Classificado as quartas de final e empolgado com os últimos resultados, o Santos encarou o RB Bragantino valendo uma vaga na semifinal. Novamente com boa atuação de Neymar, o Peixe venceu por 2 a 0 e se classificou no Paulistão. Contudo, a equipe viu seu camisa 10 sair lesionado da partida.
Na semifinal do Campeonato Paulista, o Santos encarou o Corinthians, na Neo Química Arena. Com Neymar relacionado, mas sem entrar em campo, o Peixe perdeu por 2 a 1 e deu adeus ao Estadual. O embate ficou marcado pela expectativa do craque entrar ou não para tentar ajudar a equipe.
Eliminado do Paulistão, o Santos ganhou 20 dias para se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. Neste meio tempo, o Peixe organizou um amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira e venceu por 4 a 1.
Contudo, na estreia no Brasileirão, o Santos foi até São Januário para encarar o Vasco e acabou perdendo por 2 a 1, de virada.
ABRIL
Na sequência do Brasileirão, o Santos engatou um empate contra o Bahia em 2 a 2 e uma derrota para o Fluminense por 1 a 0. O momento ruim e o desempenho do time culminou na demissão do técnico Pedro Caixinha.
Sem treinador, o Peixe voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao bater o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro. Contudo, a equipe viu novamente Neymar se machucar e desfalcar o Santos.
Na sequência da competição, o Santos engatou mais duas derrotas, para o São Paulo, no Morumbis e para o RB Bragantino, na Vila Belmiro, ambas por 2 a 1.
Após três jogos sem treinador, o Santos, enfim, anunciou um novo treinador para a sequência da temporada. Cleber Xavier, auxiliar de Tite nos últimos anos, assumiu o Peixe para encerrar o momento ruim da equipe.
MAIO
No primeiro jogo de Cleber Xavier, o Santos encarou o CRB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e ficou no empate em 1 a 1, na Vila Belmiro, não conseguindo abrir a vantagem diante do seu torcedor.
Já no Campeonato Brasileiro, as coisas não engrenavam. O Peixe perdeu para Grêmio e Corinthians, por 1 a 0, ambas fora de casa e empatou com o Ceará em 0 a 0, na Vila. O alento no mês foi um triunfo importantíssimo contra o Vitória, no Barradão, por 1 a 0. Contudo, o Santos via o fantasma da zona de rebaixamento incomodar novamente.
Além disso, o mês de maio trouxe um novo baque forte no Santos. Afinal, após empate em 0 a 0 no tempo normal, o Peixe acabou sendo eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o CRB. Neymar esteve em campo para ajudar o time, mas não conseguiu trazer a classificação.
Amistoso diferente do Santos
Antes de acabar o mês, o Santos ainda realizou um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha, que fazia uma excursão pelo Brasil de pré-temporada. Os alemães venceram por 3 a 1. O jogo aconteceu em Bragança Paulista.
JUNHO
No primeiro dia de junho, o Santos encarou o Botafogo na Vila Belmiro. Apesar de uma atuação coletiva muito boa, o Peixe perdeu para o Glorioso por 1 a 0. O embate ficou marcado pela expulsão de Neymar, após tentar fazer um gol com a mão. Ele já tinha um amarelo e, após este lance, acabou recebendo o vermelho.
Antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Santos encarou o Fortaleza fora de casa e conseguiu uma vitória importantíssima por 3 a 2. O resultado foi crucial na briga contra o rebaixamento.
JULHO
Com a pausa para o Mundial, o Santos seguiu trabalhando com Cleber Xavier para melhorar seu desempenho. Antes do retorno do Brasileirão, o Peixe realizou um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo e venceu por 3 a 1.
Já no retorno do Campeonato Brasileiro, o Santos empolgou seu torcedor ao vencer o Flamengo, na Vila Belmiro, com um golaço de Neymar. O triunfo e a atuação da equipe empolgaram os santistas que esperavam mais resultados positivos.
Contudo, aconteceu justamente o contrário. Nos três jogos seguintes no mês, o Santos perdeu para o Mirassol (3 a 0) e Internacional (2 a 1), além de empatar no finalzinho do jogo contra o Sport, fora de casa, em 2 a 2.
Na derrota contra o Internacional, aliás, Neymar discutiu com um torcedor, o que gerou muita polêmica dentro e fora do Peixe.
AGOSTO
Buscando uma reação imediata, o Santos conseguiu embalar duas vitórias consecutivas contra Juventude (3 a 1) e Cruzeiro (2 a 1). O duelo contra o clube gaúcho aconteceu no Morumbis, casa do São Paulo, em uma ação do Peixe em jogar mais vezes na capital paulista.
Contudo, após a sequência positiva, o Santos sofreria sua pior derrota na temporada. Afinal, o Peixe perdeu para o Vasco por 6 a 0, no Morumbis. O feito fez com que a diretoria cancelasse os jogos na capital e voltasse a atuar apenas na Vila Belmiro.
Além disso, o Santos decidiu demitir Cleber Xavier após o resultado negativo. Juan Pablo Vojvoda chegou para assumir o comando técnico e tentar tirar o Santos da briga contra o rebaixamento.
Para piorar, a torcida organizada do Santos invadiu o CT Rei Pelé para protestar e cobrar o elenco após a goleada sofrida. Portões foram quebrados, mas não houve incidentes de violência física.
Na primeira partida de Vojoda no comando técnico do Santos, a equipe perdeu para o Bahia, desta vez por 2 a 0. Na sequência, empatou com o Fluminense em 0 a 0, em uma atuação muito apática.
SETEMBRO
No mês de setembro, o Peixe acertou com um pacotão de reforços para tentar salvar o time do rebaixamento. Chegaram: os zagueiros (Alexis Duarte, Adonís Frías, Zé Ivaldo), os laterais (Mayke, Igor Vinícius), o volante (Willian Arão) e os atacantes (Caballero, Lautaro Díaz, Bilal Brahimi)
Apesar das vitórias ainda não chegaram, o Santos começou a evoluir sob o comando de Vojvoda. Isso ficou nítido no empate contra o Atlético-MG em 1 a 1, na Arena MRV, quando o Santos jogou boa parte do jogo com um a menos.
O primeiro triunfo de Vojvoda chegaria na partida seguinte, no clássico contra o São Paulo. Vitória por 1 a 0 e um alívio para ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento.
Na última partida do mês, o Santos conseguiu empatar com o RB Bragantino em 2 a 2, em Bragança Paulista. Contudo, a atuação coletiva do Peixe rendeu elogios e Vojvoda acredita qu a equipe merecia a vitória.
OUTUBRO
Apesar das atuações estarem melhorando, o Santos não conseguia vencer no Campeonato Brasileiro. No começo de outubro, o Peixe empatou com o Grêmio, na Vila e perdeu para o Ceará por 3 a 0, fora de casa.
Os triunfos voltariam novamente em outro clássico, desta vez contra o Corinthians. Na partida considerada a melhor sob o comando de Vojvoda, o Peixe venceu por 3 a 1 na Vila Belmiro e empolgou novamente.
Contudo, a empolgação durou pouco. Isso porque o Peixe viria a perder para o Vitória, concorrente direto contra o rebaixamento, em plena Vila Belmiro, por 1 a 0. Na reta final de outubro, o Santos ainda empatou com o Botafogo, fora de casa, em 2 a 2.
NOVEMBRO
Muito pressionado na luta contra o rebaixamento, o Santos viu a reta final do Brasileirão ficar muito complicada. No primeiro jogo do mês, outro duelo direto contra o descenso, desta vez contra o Fortaleza. Em plena Vila Belmiro, o Peixe ficou no 1 a 1 e não conseguiu se distanciar do Z4.
Depois, o Santos encarou os dois postulantes ao título em sequência. Na primeira partida, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, derrota por 2 a 0. Depois no Maracanã, o Peixe perdeu novamente, desta vez para o Flamengo, por 3 a 2. Assim, a situação ficava cada vez mais delicada.
Durante o jogo contra o Flamengo, aliás, ficou marcado a reação de Neymar ao ser substituído. Ele criticou Vojvoda e esbrajou com os companheiros de elenco. No dia seguinte, um grupo de torcedores estendeu uma faixa no CT Rei Pelé com os dizeres: ‘’Neymar, vamos só jogar bola’’.
Santos engata sequência impressionante
Para respirar no Brasileiro, o Santos precisava fazer algo que fez muito bem sob o comando de Vojvoda: vencer clássicos. Dito e feito, o Peixe enfrentou novamente o Palmeiras na sequência, mas desta vez na Vila Belmiro e agora com triunfo do Alvinegro Praiano, por 1 a 0.
Sabendo que não podia mais tropeçar, o Santos teve duelos decisivos contra Mirassol e Internacional, este último novamente um duelo direto contra o Z4. Ambas as partidas terminaram em 1 a 1.
Faltando três jogos para acabar o campeonato, o Santos recebeu uma terrível notícia. Neymar sofreu uma lesão no joelho e não jogaria mais nesta temporada, com o Peixe ameaçado do rebaixamento. Contudo, o atacante descartou realizar a cirurgia de momento e decidiu atuar no sacrifício para ajudar a equipe na luta contra o descenso.
No duelo contra o Sport, na Vila Belmiro, Neymar se mostrou decisivo. Fez um gol e construiu a jogada de outros dois tentos, na vitória de 3 a 0 do Santos, que deu um respiro para a equipe.
DEZEMBRO
Na penúltima rodada do Brasileirão, Neymar explicou o motivo de tanta idolatria santista. Contra o Juventude, fora de casa, o craque marcou três gols e deixou o Santos em situação confortável para a última rodada para escapar do rebaixamento.
No último compromisso do ano, o Santos venceu o Cruzeiro por 3 a 0, com dois gols de Thaciano e se livrou do rebaixamento pela segunda vez na sua história. Como bônus pela boa arrancada na final do Brasileirão, o Peixe ainda garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.
Ao final do Campeonato Brasileiro, o presidente Marcelo Teixeira discursou e disse estar desapontado com a temporada do Santos e prometeu mudanças para 2026.
Para 2026, o Santos terá mudanças, mas o foco está na permanência de nomes importantes. O principal deles é Neymar, que tem contrato até dia 31 de dezembro de 2025, mas deve renovar até a Copa do Mundo de 2026. Além disso, nomes como de Barreal e Zé Ivaldo devem ficar. Já Mayke e Gabriel Brazão viraram dúvidas, enquanto Guilherme e Luisão devem deixar o Peixe.
