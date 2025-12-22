ASSINE JÁ!
Herói do título, Yuri Alberto garante permanência no Corinthians até 2030 -

Yuri Alberto tratou de encerrar qualquer especulação sobre o futuro logo após conduzir o Corinthians ao título da Copa do Brasil. Protagonista da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, neste domingo, no Maracanã, o atacante afirmou que segue no clube até 2030, reforçando o vínculo contratual em meio à conquista nacional. “Até 2030 eu estou aí”, garantiu o jogador ainda no gramado do Maracanã.

Além de afastar rumores de uma possível saída na próxima janela de transferências, o camisa 9 destacou o significado da atuação decisiva em um momento de forte cobrança. Autor de um gol e de uma assistência, Yuri ressaltou que o desempenho foi resultado direto da superação emocional construída ao longo do torneio, especialmente após partidas que colocaram sua confiança à prova.

O jogador ainda atribuiu à fé o equilíbrio necessário para atuar com leveza em uma final de alto nível. Segundo ele, a tranquilidade em campo permitiu que participasse de forma determinante do placar e transformasse a pressão em rendimento. Para o atacante, inclusive, o título representa um marco especial tanto no aspecto coletivo quanto pessoal.

“Deus tem me honrado de uma forma em poder fazer o gol aqui, poder dar uma assistência. É um momento muito especial”, afirmou

Por fim, mesmo acumulando gols e atuações decisivas em decisões recentes, Yuri evitou, aliás, assumir o rótulo de ídolo. O jogador, porém, afirmou que ainda tem muito a construir com a camisa alvinegra. E ainda reforçou o compromisso de seguir entregando desempenho e conquistas à torcida corintiana, que, segundo ele, merece reconhecimento constante.

“Eu quero continuar entregando muito ainda para essa torcida. Ela merece demais”, completou.

