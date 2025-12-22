Botafogo inicia fase de entrevistas com técnicos

O Botafogo começa nesta segunda-feira (22) a fase de entrevistas com os técnicos. Dono da SAF do Glorioso, John Textor lidera a busca pelo substituto de Davide Ancelotti, que entregou o cargo por divergência sobre o planejamento para a próxima temporada. Ao todo, sete nomes estão na lista. Dessa forma, o Alvinegro corre contra o tempo para acelerar o planejamento de 2026, segundo o “ge”.

Internamente, há pressão para não repetir os mesmos erros de 2025. Neste ano, o Botafogo perdeu Artur Jorge em janeiro e só anunciou o substituto após 55 dias. Na ocasião, Renato Paiva foi o escolhido, mas foi demitido após a Copa do Mundo de Clubes. Depois, no entanto, o Alvinegro agiu rápido e acertou com Davide Ancelotti.

O atraso para definir o novo treinador custou as derrotas na Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, títulos inéditos para o Botafogo. Contudo, dessa vez o Alvinegro não tem muito tempo para esperar. Afinal, o novo calendário do futebol brasileiro estreia em 2026, com o Brasileirão começando no fim de janeiro.

Além do Brasileirão em paralelo ao Carioca, o Botafogo também disputa a fase preliminar da Libertadores. Portanto, há necessidade de definir, imediatamente, o substituto de Davide Ancelotti para acelerar o planejamento. Afinal, o novo treinador vai pedir reforços de acordo com a sua característica.

