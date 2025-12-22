Saiba os presentes dados e recebidos por Arrascaeta e Vitor Roque em amigo oculto

O Amigo Secreto do Fantástico reuniu, mais uma vez, nomes do futebol brasileiro, da televisão e da música em uma troca de presentes entre os protagonistas de 2025. Jogadores como De Arrascaeta, do Flamengo, e Vitor Roque, do Palmeiras, participaram da dinâmica ao lado de artistas e influenciadores que marcaram o imaginário do público ao longo do ano.

A dinâmica começou com os discos musicais de pagode escolhidos por Duda Santos, protagonista da novela das seis, para presentear Vitor Roque — sugestão para acompanhá-lo durante o descanso. Na sequência, o atacante presentou as irmãs Marisa e Marizele, freiras famosas pelo beatbox nas redes sociais, com um microfone e itens ligados à música.

O pagode voltou à pauta quando o grupo Menos é Mais anunciou Giorgian De Arrascaeta como amigo oculto. A banda brasiliense, aliás, acertou em cheio ao presentear o uruguaio com um kit completo para churrasco e pagodinho. Para quem não sabe, o meia tem destaque na organização desses eventos entre o elenco rubro-negro.

de: menos é mais

para: arrascaeta kit churrasco + pagodinho. presente bacana demais, combina com o presenteado, com a marca do grupo. queria um desses, hein

E o presente de Arrascaeta?

O meia campeão do Brasileiro e da Libertadores ficou responsável por presentear o ator Luís Lobianco, intérprete de Freitas no remake de Vale Tudo. O jogador entregou uma camisa do Flamengo autografada ao artista e outra com a frase “Eu salvei Odete Roitman”, em alusão ao fim da novela.

Lobianco chegou, inclusive, a brincar sobre a possibilidade de usar a peça de roupa na virada do ano. Além das duas camisas, o meia ainda complementou o presente com uma outra camiseta mais estampada.

Férias dos jogadores

Os atletas agora curtem o breve período de descanso antes do início do calendário nacional de 2026 no futebol, em janeiro. Vitor Roque entrou de férias logo após o fim do Campeonato Brasileiro, em 7 de dezembro, após o vice-campeonato justamente para o Flamengo.

O atacante Vitor Roque participou do “Amigo Oculto”, do Fantástico. A atriz Duda Santos foi quem saiu com o atacante. Já o atacante saiu com “as irmãs do beachbox”. pic.twitter.com/XAECE9EFx0 — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) December 22, 2025

Já Arrascaeta manteve compromissos com o Rubro-Negro até o dia 17 de dezembro, quando também ficou com o vice-campeonato do Intercontinental. Ele esteve entre os titulares da derrota por 2 a 1 para o PSG, nos pênaltis, na decisão do Mundial, no Catar.

Apesar do desfecho da temporada, 2025 teve significado especial para o meia uruguaio. Além de conquistar seis títulos com o Flamengo, incluindo Brasileiro e Libertadores, ele realizou o sonho de se tornar pai. Milano nasceu às vésperas da viagem do jogador ao Catar, fechando um ano marcado por conquistas dentro e fora de campo.

