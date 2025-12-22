Braian Aguirre se consolida no Internacional e lidera ranking de jogos em 2025

O Internacional viveu uma temporada frustrante em 2025. Cotado inicialmente como postulante ao título do Brasileirão, o clube acabou lutando contra o rebaixamento até a última rodada. Ainda assim, o ano marcou a consolidação do lateral-direito Braian Aguirre no elenco colorado.

Contratado em setembro de 2024, o argentino mudou de patamar ao longo desta temporada e se tornou o jogador mais utilizado do Inter no ano. Aguirre disputou 55 dos 63 jogos possíveis, número que o colocou no topo do ranking de minutos jogados sob o comando de Roger Machado, Ramón Díaz e Abel Braga.

Em 2024, o cenário era bem diferente. O camisa 35 atuou apenas uma vez após a chegada ao Beira-Rio, período em que passou por adaptação ao futebol brasileiro. Além disso, a improvisação de Bruno Gomes na lateral direita, ainda com Roger Machado, reduziu o espaço do argentino. A aposta deu resultado naquele momento, com boas atuações do meio-campista.

No entanto, 2025 abriu novas oportunidades. Aguirre iniciou a temporada como titular, ainda que deslocado para a lateral esquerda, devido à indefinição contratual de Bernabei, cujo empréstimo junto ao Celtic havia se encerrado. O argentino aproveitou o espaço e manteve regularidade.

A virada definitiva, porém, ocorreu na estreia do Gauchão, quando Bruno Gomes sofreu grave lesão no joelho esquerdo. Com isso, Aguirre assumiu a lateral direita, sua posição de origem, e não saiu mais do time. Das 55 partidas disputadas, foi titular em 53, confirmando a confiança da comissão técnica e a consolidação no elenco.

Jogadores que mais atuaram pelo Internacional em 2025

– Aguirre: 55 jogos

– Vitão: 53 jogos

– Alan Patrick e Bernabei: 51 jogos

– Thiago Maia: 50 jogos

– Vitinho e Bruno Henrique: 49 jogos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook