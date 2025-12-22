Mercado da bola: veja as novidades desta segunda-feira (22/12)

O mercado da bola segue agitado nesta segunda-feira (22). Entre os principais destaques do dia, o Botafogo avançou na busca por um substituto para Davide Ancelotti, enquanto o Palmeiras acertou a contratação de uma promessa para o futuro. Já o Flamengo, no entanto, vetou negociações por De la Cruz e conta com o uruguaio para 2026.

Botafogo avança na busca por técnico

O Botafogo iniciou nesta segunda a fase de entrevistas com técnicos. Dono da SAF do Glorioso, John Textor está sendo responsável por liderar a busca pelo substituto de Davide Ancelotti. Ao todo, sete nomes serão entrevistados pelo empresário. O favorito, aliás, é o argentino Martín Anselmi, que comandou o Porto, de Portugal, na temporada 2024/25.

Flamengo não pretende negociar De la Cruz

Mesmo sem protagonismo e depois de sofrer com problemas físicos, Nico De la Cruz segue cobiçado. Afinal, o meia uruguaio recebeu sondagens. Contudo, o Flamengo não pretende negociá-lo e vetou abrir negociações com os interessados. Apesar das dúvidas sobre a condição física do jogador, o Rubro-Negro conta com ele para a próxima temporada.

Palmeiras contrata promessa da Série B

Após gastar cerca de R$ 700 milhões em 2025, o Palmeiras já iniciou a busca por reforços para a próxima temporada. Dessa forma, o Alviverde encaminhou a contratação de Yuri, do Atlético-GO. O jovem, de 19 anos, se destacou pelo Dragão na Série B do Brasileirão e chega por empréstimo com opção de compra.

Yuri Alberto promete ficar no Corinthians

Herói do Corinthians na conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil, Yuri Alberto deu fim a qualquer especulação e garantiu a permanência até 2030. Autor de um gol e de uma assistência no segundo jogo da decisão contra o Vasco, neste domingo (21), no Maracanã, o atacante reforçou o vínculo com o Timão.

