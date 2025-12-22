Com críticas a Cauan Barros, comentarista cita falta de “DNA campeão” no Vasco

O Corinthians conquistou seu quarto título de Copa do Brasil ao superar o Vasco por 2 a 1 na noite do último domingo (21), no Maracanã. Após o título corintiano, o comentarista Felipe Melo usou seu alcance nas redes sociais para fazer críticas direcionadas ao volante Cauan Barros e à falta de jogadores experientes no elenco cruz-maltino.
Primeiro nome citado pelo ex-volante, Cauan Barros esteve em evidência na análise de Felipe Melo. Isso porque a joia cruz-maltina se envolveu em polêmicas ao longo da competição, como o episódio em que pisou no escudo do Fluminense e, depois, em um lance com Memphis Depay na decisão.
O comentarista não questionou a intensidade do jovem dentro de campo, mas a leitura do contexto e o respeito às instituições.
“Sobre o Cauan, volto a dizer: tem um potencial incrível para se tornar um grande jogador. Falam de mim, mas sempre respeitei todas as instituições. Dentro de campo brigava mesmo, mas o respeito com instituições esteve sempre”, afirmou.
“O clube é maior do que qualquer jogador. Acontece que o cara fez aquela comemoração ali e terminou como vice-campeão”, completou o ex-jogador.