Com críticas a Cauan Barros, comentarista cita falta de “DNA campeão” no Vasco

O Corinthians conquistou seu quarto título de Copa do Brasil ao superar o Vasco por 2 a 1 na noite do último domingo (21), no Maracanã. Após o título corintiano, o comentarista Felipe Melo usou seu alcance nas redes sociais para fazer críticas direcionadas ao volante Cauan Barros e à falta de jogadores experientes no elenco cruz-maltino. Primeiro nome citado pelo ex-volante, Cauan Barros esteve em evidência na análise de Felipe Melo. Isso porque a joia cruz-maltina se envolveu em polêmicas ao longo da competição, como o episódio em que pisou no escudo do Fluminense e, depois, em um lance com Memphis Depay na decisão. O comentarista não questionou a intensidade do jovem dentro de campo, mas a leitura do contexto e o respeito às instituições. “Sobre o Cauan, volto a dizer: tem um potencial incrível para se tornar um grande jogador. Falam de mim, mas sempre respeitei todas as instituições. Dentro de campo brigava mesmo, mas o respeito com instituições esteve sempre”, afirmou. “O clube é maior do que qualquer jogador. Acontece que o cara fez aquela comemoração ali e terminou como vice-campeão”, completou o ex-jogador. Relembre a primeira crítica de Felipe Melo

Falta experiência no Vasco?

Segundo o comentarista, sim. Ele ampliou a análise ao citar outros nomes do elenco cruz-maltino que, para ele, não tem o chamado “DNA de campeão”. O comentarista mencionou Philippe Coutinho como exceção, apesar da crítica em relação a outros atletas.

“Faltava DNA de campeão. Coutinho foi campeão, mas Vegetti acho que tem 37 anos e nunca ganhou nada importante na carreira. Vasco precisa de jogadores que fedem a título”, afirmou.

O ex-volante também citou Rayan, tratado por ele como um jogador de grande potencial, mas ainda em formação. Em sua visão, colocar jovens para carregar o peso de uma final é um erro recorrente.

“Não dá para colocar um monte de garotos para segurar a responsabilidade de ser campeão. Quando você é jovem, vai ganhar experiência. Mas respeito e entendimento do momento são fundamentais. Eu tenho propriedade para falar”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.