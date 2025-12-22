Palmeiras encaminha contratação de promessa da Série B

Após gastar cerca de R$ 700 milhões em 2025, o Palmeiras já agita o mercado para a próxima temporada. Dessa forma, o Alviverde encaminhou a contratação do atacante Yuri, do Atlético-GO, de acordo com o “ge”. O jovem, de 19 anos, chega por empréstimo com opção de compra.

A contratação é uma aposta para o futuro. O departamento de scout do Palmeiras monitorou o jovem na última temporada e demonstrou interesse. Ao todo, Yuri disputou 53 partidas, sendo 22 pelo profissional, em 2025. Apesar da pressão, mostrou bom desempenho, marcou um gol no clássico contra o Vila Nova.

O Atlético-GO, por outro lado, conseguiu manter um percentual dos direitos econômicos de Yuri. O Dragão, aliás, lucrou recentemente com vendas de jogadores que estavam emprestados, como o goleiro Ronaldo, do Bahia, o volante Baralhas, do Vitória, e o atacante Léo Pereira, do CRB. Este último, inclusive, foi negociado com um time da Bulgária.

No último sábado (20), o Palmeiras chegou a um acordo com o River Plate, da Argentina, pela venda de Aníbal Moreno. O volante, de 26 anos, deixou o clube pouco mais de um ano após sua contratação. O clube argentino vai desembolsar 7 milhões de dólares (cerca de R$ 39 milhões) pela contratação.

