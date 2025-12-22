EDIÇÃO DIGITAL
Jogada10
Polícia investiga desvio de recursos em negociações de jogadores do São Paulo
Por
Jogada10
Publicado às 13h09 de 22/12/2025
Jogada10
Inquérito apura se dirigentes se beneficiaram de valores que deveriam ingressar no caixa do clube; investigação tramita sob sigilo
