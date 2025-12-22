Vasco chega a acordo pela renovação com Puma Rodríguez

O Vasco encaminhou a renovação com Puma Rodríguez. Nos planos do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada, o lateral chegou a um acordo para renovar o contrato. Assim, as partes estão apenas resolvendo os últimos detalhes para oficializar o acordo. A informação foi dada pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10.

Após meses de negociações, as conversas avançaram antes da final da Copa do Brasil. Apesar de reserva, o jogador tem a confiança do técnico Fernando Diniz, que já o utilizou tanto em sua posição de origem quanto improvisado no lado esquerdo. Aliás, o uruguaio atuou improvisado no lugar de Lucas Piton na semifinal contra o Fluminense e na decisão contra o Corinthians.

A renovação era um desejo mútuo. O Vasco vê o lateral uruguaio como uma peça importante por causa da sua versatilidade. Por outro lado, Puma Rodríguez está identificado com o clube e adaptado ao Rio de Janeiro. Portanto, ele desejava renovar o contrato e não pensava em se mudar da cidade.

Contratado em 2023 junto ao Nacional, do Uruguai, Puma Rodríguez soma 120 jogos, oito gols e oito assistências pelo Vasco. Na atual temporada, disputou 43 partidas, marcou dois gols e deu três assistências. Revelado no Danúbio, do Uruguai, ele já teve passagens pelo Racing, da Argentina, e Fénix, também do seu país natal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.