Grêmio avança para contratar Marlon em definitivo e ajusta contrato até 2028

O Grêmio acelera o planejamento para a próxima temporada e encaminha a permanência do lateral-esquerdo Marlon. Emprestado pelo Cruzeiro ao longo de 2025, o jogador cumpriu as metas previstas em contrato, o que acionou a cláusula de compra automática. Agora, as partes discutem os detalhes do novo vínculo, que deve ter duração de três anos, até o fim de 2028.

A direção tricolor pretende oficializar o acordo após a virada do ano. Antes disso, no entanto, Marlon precisa assinar a rescisão contratual com o Cruzeiro, etapa que ainda impede o avanço final das tratativas. O modelo financeiro já foi definido no acerto inicial, firmado ainda na gestão do então presidente Alberto Guerra: o valor da compra será pago em 11 parcelas de 300 mil dólares ao longo de dois anos.

Atualmente, a condução das negociações está sob responsabilidade da nova administração, liderada por Odorico Román, que trabalha para concluir a contratação em definitivo nos próximos dias.

Identificação com o clube

Dentro de campo, Marlon não deixou dúvidas. O lateral se adaptou rapidamente, criou identificação com o clube — declarado torcedor do Grêmio — e assumiu protagonismo. Em 2025, disputou 35 partidas, marcou um gol e deu três assistências, consolidando-se como titular absoluto da equipe comandada por Mano Menezes.

Além do desempenho técnico, o camisa 23 ganhou relevância no vestiário e passou a exercer papel de liderança. Assim, a expectativa interna é de ainda mais consolidação na próxima temporada, agora sob o comando de Luis Castro e sua comissão técnica.

