Derrota do Vasco termina com incômodo e queixa de falta de respeito no Maracanã

O clima pelo vice-campeonato da Copa do Brasil ficou ainda mais amargo durante a saída da delegação vascaína do Maracanã. Isso porque, segundo relatos, funcionários do estádio provocaram jogadores do Vasco após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, diante de mais de 67 pessoas. A atitude gerou tensão entre os atletas e seguranças do local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra alguns jogadores exaltados pelas supostas provocações por parte dos funcionários. Pedro Henrique, um dos mais irritados com o episódio, reagiu verbalmente à situação.

“Estão faltando com o respeito”, acusou o jogador no vídeo divulgado pelo perfil BTB Sports.

Apesar do clima, integrantes das delegações e do entorno conseguiram conter os ânimos, e o princípio de confusão não evoluiu.

Corinthians campeão, Vasco vice

O Alvinegro paulista contou com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay para confirmar o tetracampeonato da Copa do Brasil. Já o Cruz-Maltino, que chegou a empatar a partida com Nuno Moreira, amargou o vice após 14 anos sem chegar à decisão.

Com a conquista, o Corinthians alcançou o quarto título da Copa do Brasil, somando as taças de 1995, 2002, 2009 e 2025. O clube se igualou ao arquirrival Palmeiras em número de conquistas. Já o Cruzeiro segue como maior campeão do torneio, com seis títulos, enquanto Grêmio e Flamengo têm cinco cada.

O Cruz-Maltino, por sua vez, encerrou mais uma campanha sem repetir o feito de 2011 — ano em que conquistou sua única Copa do Brasil.

