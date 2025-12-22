TNT reúne nomes históricos como embaixadores dos grandes para o Paulistão 2026

A TNT Sports definiu o time que vai dar voz e identidade à cobertura do Paulistão 2026. A partir de 10 de janeiro, a emissora passa a contar com quatro embaixadores ligados diretamente aos grandes clubes do Estado. Ou seja, reunirá nomes com história em Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos para atuar como comentaristas e embaixadores da competição.

Velloso, ídolo do Palmeiras, e Ilsinho, ex-lateral do São Paulo, permanecem no elenco do canal e voltam a exercer o papel de embaixadores de seus clubes. A novidade fica por conta das chegadas de Elias, que assume a representação do Corinthians, e Madson, voz que estará ligada ao Santos na cobertura do torneio.

A aposta nos embaixadores mira uma aproximação ainda maior com o torcedor, a partir do ponto de vista de quem viveu o Paulistão de dentro. O quarteto estará presente nas transmissões dos jogos de seus respectivos clubes, com participações na programação dos dias de rodada também.

Novidade na TNT Sports

Elias chega respaldado por uma trajetória extensa com a camisa do Corinthians. O ex-meio-campista soma mais de 250 partidas pelo clube e esteve diretamente envolvido em campanhas vencedoras, como os títulos do Paulistão, do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Série B.

Já Madson traz consigo a ligação com um dos períodos mais marcantes da história recente do Santos. Entre 2009 e 2010, o meia integrou o elenco de projeção nacional que conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil.

O projeto e as novidades se inserem em um momento de expansão da cobertura estadual. Isso porque a renovação dos direitos permitiu mudanças na transmissão, que, a partir de 2026, concentrará todos os jogos na HBO Max. Já a TNT seguirá mostrando apenas partidas selecionadas para TV.

Paulistão 2026

A próxima edição do Campeonato Paulista já tem sua primeira fase definida. Com início marcado para o dia 10 de janeiro, o principal estadual do país retorna ao calendário com clássicos regionais e final prevista para o dia 8 de março.

A rodada inaugural, no sábado (10), contará com quatro partidas. São Bernardo e Capivariano abrem a competição às 15h no Estádio 1º de Maio, e, às 16h, o Santos enfrenta o Novorizontino na Vila Belmiro.

Em Campinas, o Guarani recebe o Primavera às 18h30, última partida antes do destaque do dia: Portuguesa x Palmeiras. O Alviverde estreia fora de casa, no Canindé, às 20h30.

O Corinthians estreia no domingo (11) diante da Ponte Preta, às 16h, na Neo Química Arena. O Velo Clube encara o Botafogo às 17h, seguido por Noroeste e Red Bull Bragantino às 18h15. O encerramento da rodada será às 20h30, com o São Paulo visitando o Mirassol no estádio Campos Maia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.