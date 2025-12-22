Jogadores do Corinthians sobem em trio elétrico e festejam título da Copa do Brasil

Os jogadores do Corinthians comemoram com a torcida a conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (22). O clube colocou um trio elétrico no estacionamento da Neo Química Arena para receber o carinho fãs.

De acordo com a polícia, cerca de dez mil pessoas estiveram presentes na celebração do título, que veio após vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no último domingo (21), no Maracanã. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do triunfo.

Exaltados pela conquistas, os jogadores não perderam a oportunidade de provocar os rivais. Assim, Romero assumiu o microfone e mandou: “Palmeiras não tem Mundial”. Em outro momento, o alvo foi o Vasco, derrotado no último domingo.

Por outro lado, Matheuzinho, Hugo Souza e Yuri Alberto quiseram sentir o calor da torcida mais de perto e desceram do trio elétrico. A atitude, contudo, gerou uma pequena confusão no local, que logo se dispersou.

A festa estava programada para iniciar às 11h (de Brasília), porém os jogadores só aparecem em cima do trio elétrico por volta de 12h30, com a aguardada taça da Copa do Brasil.

Alguns torcedores chegaram a passal mal por conta do sol forte, acima dos 30 graus em São Paulo.

Após a comemoração, os jogadores entram, oficialmente, de férias. Contudo, o período de descanso será pequeno. Afinal, eles se reapresentam para a próxima temporada no dia 3 de janeiro. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, diante da Ponte Preta, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

