Serie A cancela jogo entre Milan e Como na Austrália

O jogo entre Milan e Como, pela Serie A, marcado para 8 de fevereiro de 2026, não será mais disputado em Perth, na Austrália. A mudança de local acabou sendo descartada por causa dos riscos financeiros envolvidos, gerados por exigências extras feitas pela Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (22), a Serie A e o governo australiano anunciaram a decisão em comum acordo. Segundo a nota, as partes decidiram cancelar o plano de realizar em Perth a primeira partida de um campeonato europeu fora de seu país de origem.

De acordo com as partes envolvidas, as exigências da AFC tornariam inviável a realização do evento sem expor o governo da Austrália Ocidental e a própria Serie A a riscos financeiros considerados excessivos. Por esse motivo, a realização do jogo acabou sendo descartada.

O confronto seria histórico. Além de ser o primeiro jogo da Serie A fora da Itália, seria a estreia de uma grande liga europeia fora do continente. Ao mesmo tempo, a ideia havia recebido aval dos 20 clubes da liga, da Federação Italiana de Futebol (FIGC) e da Uefa.

Tanto o Milan quanto o Como sempre se mostraram favoráveis à realização da partida na Austrália, inclusive após o cancelamento do jogo entre Barcelona e Villarreal, que aconteceria em Miami, pela La Liga.

