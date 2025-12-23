ASSINE JÁ!
Vasco estuda ativar ampliação do empréstimo do zagueiro Carlos Cuesta

A temporada do Vasco chegou ao fim, no último domingo (21), depois do vice-campeonato da Copa do Brasil. Após isso, o Cruz-Maltino já passa a dar o pontapé inicial ao planejamento de 2026. Deste modo, o clube já abriu algumas negociações por renovações de contrato, como é o caso do lateral Puma Rodríguez. O zagueiro Carlos Cuesta deve ser o próximo alvo que a diretoria se esforçará para concretizar a ampliação do vínculo.

Isso porque o seu contrato de empréstimo assinado entre Vasco e Galatasaray, a princípio, vai até o final deste ano. Na metade desta temporada, o clube carioca desembolsou 750 mil euros (aproximadamente R$ 4,7 milhões) para a liberação do colombiano. Uma cláusula possibilita a extensão deste contrato até o término do ano que vem. No caso, desde que o Cruz-Maltino pague mais 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões).

A partir de sua chegada ao Gigante da Colina, Carlos Cuesta rapidamente se firmou como titular ao lado de Robert Renan, outra contratação do meio da temporada. A nova dupla teve rendimento impactante logo de início e ajudou a ajustar o setor defensivo.

Inclusive, chegou a engatar uma sequência de quatro jogos sem sofrer gols, exatamente no melhor momento da equipe no Brasileirão de 2025. No caso, as quatro vitórias consecutivas que conquistou no torneio. O colombiano realizou 17 partidas pelo Vasco nos primeiros quatro meses de sua passagem e anotou um gol.

Vasco avança em tratativas para renovar vínculo de Puma Rodríguez

Nos planos do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada, o lateral e o clube estão apenas resolvendo os últimos detalhes para oficializar o acordo. A informação foi dada pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10.

Após meses de negociações, as conversas avançaram antes da final da Copa do Brasil. Apesar de reserva, o jogador tem a confiança do técnico Fernando Diniz, que já o utilizou tanto em sua posição de origem quanto improvisado no lado esquerdo. Aliás, o uruguaio atuou improvisado no lugar de Lucas Piton na semifinal contra o Fluminense e na decisão contra o Corinthians.

