Athletico faz proposta por Bruno Gomes, do Inter; confira valores

O Athletico-PR apresentou uma proposta de 4 milhões de euros (R$ 26,68 milhões) ao Inter pela contratação de Bruno Gomes. O Colorado, contudo, não gostou dos valores apresentados e recusou a investida dos paranaenses.

O volante, que também atua na lateral direita, é bastante elogiado no Furacão e tem a admiração do técnico Odair Hellmann. Apesar disso, o clube não pretende fazer uma nova oferta aos gaúchos.

Na última temporada, Bruno Gomes sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no início do ano e ficou oito meses fora de ação. Retornou em bom nível e contribuiu para o Inter tanto na lateral direita, onde ganhou a confiança do ex-técnico Roger Machado em 2024, quanto como volante, como nos últimos jogos do Brasileirão.

Bruno Gomes tem contrato até o fim de 2027 com o Inter. Esta é a segunda passagem do jogador pelo Beira-Rio. No total, disputou 59 jogos, com dois gols marcados e quatro assistências.

