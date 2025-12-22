IFFHS coloca Abel Ferreira entre os 10 melhores técnicos do mundo em 2025

Abel Ferreira comemorou o aniversário de 47 anos com uma notícia especial. O técnico do Palmeiras entrou para a lista dos dez melhores treinadores de clubes do mundo em 2025, segundo o ranking divulgado pela IFFHS nesta segunda-feira (22).

O português aparece na 9ª colocação da avaliação anual e é o único representante de Portugal entre os dez primeiros colocados. Esta não é a primeira vez que Abel figura entre os destaques. Isto porque ele já havia alcançado o top 10 em 2021 e 2022.

O primeiro lugar do ranking ficou com Luis Enrique. A lista ainda reúne outros nomes de peso do futebol mundial, como Hansi Flick, Antonio Conte e Mikel Arteta.

Veja o ranking da IFFHS – Melhores técnicos de clubes em 2025

1º Luis Enrique (Espanha) – Paris Saint-Germain – 222 pontos

2º Enzo Maresca (Itália) – Chelsea – 60 pontos

3º Hansi Flick (Alemanha) – Barcelona – 57 pontos

4º Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern de Munique – 42 pontos

5º Mikel Arteta (Espanha) – Arsenal – 24 pontos

6º Antonio Conte (Itália) – Napoli – 21 pontos

7º Simone Inzaghi (Itália) – Inter de Milão / Al Hilal – 17 pontos

8º Xabi Alonso (Espanha) – Bayer Leverkusen / Real Madrid – 14 pontos

9º Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras – 10 pontos

10º Krunoslav Jurcic (Croácia) – Pyramids FC – 9 pontos

O brasileiro Filipe Luís (Flamengo) também somou 9 pontos, mas ficou fora do top 10 oficial.

