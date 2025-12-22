Fotógrafo do Corinthians vira motivo de piada nas redes sociais; entenda

O Corinthians vive momento de celebração no dia seguinte ao título da Copa do Brasil, depois de vencer o Vasco por 2 a 1, no jogo de volta da final, no Maracanã, no último domingo (21). O Timão chegou a provocar o adversário da decisão horas depois da confirmação do título. As brincadeiras continuaram nesta segunda-feira (22) e o alvo passou a ser o fotógrafo do clube paulista. Isso porque o profissional se chama Gustavo Vasco e, assim, passaram a chamá-lo de Gustavo “Vice”.
A torcida do Corinthians já havia dado início às zoações no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que ocorreu na Neo Química Arena. Após o clube publicar as primeiras fotos do pré-jogo no estádio, alguns torcedores zombaram no X, o antigo Twitter. Na sequência, o Timão decidiu retirar o sobrenome do seu funcionário e apenas creditá-lo como “Gustavo/Corinthians”.
Posteriormente à conquista do troféu, o Corinthians entrou na brincadeira através de seu perfil oficial na plataforma e trocou o sobrenome do fotógrafo e passou a citá-lo como “Gustavo Vice”. Obviamente uma ampliação da provocação ao adversário da decisão da Copa do Brasil. Assim, o clube paulista conquistou o quarto título do torneio em sua história.
Jogadores do Corinthians celebram conquista em trio elétrico
Os jogadores do Corinthians comemoraram com a torcida a conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil nesta segunda-feira (22). O clube colocou um trio elétrico no estacionamento da Neo Química Arena para receber o carinho fãs.
De acordo com a polícia, cerca de dez mil pessoas estiveram presentes na celebração do título. Matheuzinho, Hugo Souza e Yuri Alberto quiseram sentir o calor da torcida mais de perto e desceram do trio elétrico. A atitude, contudo, gerou uma pequena confusão no local, que logo se dispersou.
