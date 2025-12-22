Athletico chega a acordo e prorroga contrato de Odair Hellmann

Athletico-PR chegou a um acordo com Odair Hellmann para ampliar o contrato do treinador, que tinha validade somente até maio. Agora, o novo vínculo vai expirar ao fim do ano que vem. Assim, ele assinará o novo compromisso quando se reapresentar para a pré-temporada.

Na última semana, as partes encaminharam o acerto. Dessa maneira, os últimos detalhes que faltavam para sacramentar o negócio foram fechados agora.

Odair Hellmann assumiu o Athletico em maio de 2025 e levou a equipe ao acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o clube passou por maus bocados na competição e teve que fazer uma campanha de recuperação para atingir o objetivo principal.

A negociação vinha sendo conduzida pelo presidente Mario Celso Petraglia diretamente com o empresário do treinador, que recebeu sondagens do Internacional, que fechou com Paulo Pezzolano.

Além do Colorado, dois clubes da Arábia Saudita chegaram a sondá-lo. No entanto, a prioridade do técnico sempre foi permanecer no Athletico.

