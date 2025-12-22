Real Madrid acerta empréstimo de Endrick ao Lyon

Com pouco espaço no Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso, somente 99 minutos em três partidas, Endrick vai mudar de ares na segunda metade da temporada europeia. De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, o Lyon acertou com o clube espanhol o empréstimo do atacante de 19 anos. O acordo foi fechado nesta segunda-feira (22) e prevê um vínculo de seis meses, sem cláusula de compra ao fim do período.

LEIA MAIS: IFFHS coloca Abel Ferreira entre os 10 melhores técnicos do mundo em 2025

Revelado pelo Palmeiras, o jovem brasileiro passará a integrar o elenco do Lyon a partir da reabertura da janela de transferências, em janeiro.

Ainda segundo a publicação francesa, Endrick já havia aceitado a proposta do Lyon há cerca de dois meses. No entanto, o Real Madrid controlou o andamento das negociações, que só avançaram de fato no início da última semana.

O Lyon ficará responsável por metade do salário do jogador, que usará a camisa 9. A assinatura do contrato deve acontecer nas próximas 48 horas.

Por fim, a ideia de Endrick é ganhar mais minutos em campo, retomar protagonismo e aumentar as chances de entrar nos planos de Carlo Ancelotti para a convocação da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.