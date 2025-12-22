Porto vence o Alverca e amplia vantagem da liderança do Campeonato Português

O Porto ampliou sua vantagem na liderança no Campeonato Português após vencer o Alverca por 3 a 0, fora de casa, pela 15ª rodada, nesta segunda-feira (22). Borja Sainz (2) e Varela marcaram os gols do triunfo.

O resultado coloca o Porto com 43 pontos, na liderança isolada da competição. Sporting, com 35, e Benfica, com 32, ainda jogam na rodada. Já o Alverca soma 17, na 11ª colocação.

As duas equipes voltam a atuar pelo Português após o Natal. O Alverca entra em campo no sábado (27), às 17h30 (de Brasília), contra o Estoril, fora de casa. Já o Porto mede forças com o AFS na segunda-feira (29), às 17h15, no Estádio do Dragão.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas com os Dragões tendo mais força ofensiva. Aos 26 minutos, Borja Sainz teve um gol anulado no ajuste do impedimento. No entanto, não demorou muito para ele abrir o placar. Em boa jogada pela direita, Samu achou Rodrigo Mora, que cruzou de primeira para o atacante espanhol fazer 1 a 0. Em seguida, o goleiro Diogo Costa salvou um lance perigoso do Alverca.

Porto amplia no segundo tempo

Na etapa final, o Porto ampliou aos 12 com Varela, que marcou o seu primeiro gol pela equipe do norte de Portugal em uma temporada e meia. Após ampliar, o técnico Francesco Farioli fez uma troca de brasileiros, tirando Pepê e lançando William Gomes. O ex-São Paulo quase fez o dele ao finalizar no travessão.

Os portistas logo ampliaram o marcador aos 24, com um golaço de Borja Sainz, que acertou lindo chute no ângulo, encobrindo o goleiro, que nada pôde fazer. Depois, a equipe visitante administrou o placar e, assim, garantiu mais uma vitória no Campeonato Português.

