Vasco anuncia a rescisão de contrato com o atacante Jean David

O Vasco prova que esperou pouco tempo após o fim dos compromissos oficiais para começar o planejamento para a próxima temporada. Isso porque o clube carioca confirmou que chegou a um acordo pela rescisão de contrato do atacante Jean David. A quebra de contrato foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desta segunda-feira (22). Em seguida, o clube se manifestou sobre o episódio.

Confira a nota do Cruz-Maltino

“O Vasco da Gama informa que acertou a rescisão contratual do atacante Jean David.

O clube deseja êxito em seus futuros desafios profissionais”

A princípio, o vínculo do jogador expirava somente em junho de 2026. No entanto, o chileno não tinha oportunidades de atuar há oito meses. A última vez que ele entrou e campo foi no dia 15 de abril, na derrota para o Ceará, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele deixou o banco já nos acréscimos e teve poucos minutos no gramado. A sua última chance entre os titulares foi o triunfo sobre o Maricá, em janeiro, pelo Carioca.

Chileno fica encostado no Vasco por meses

Jean David não fazia parte dos planos do técnico de Fernando Diniz para 2026. Já sem espaço na atual temporada, a diretoria tentou incluí-lo em uma transferência na segunda janela de 2025, na metade do ano. Até recebeu consultas de clubes do Chile e do México, porém as tratativas não progrediram.

Após a saída de Fábio Carille e a chegada de Fernando Diniz, o atacante nem sequer teve oportunidades com o novo treinador. Ele apenas esteve entre os relacionados em dois jogos, que ocorreram ainda em maio. No caso, a derrota para o Fluminense, pela décima rodada do Brasileirão. Além do resultado positivo sobre o Melgar, pela fase de grupos da Sul-Americana.

O Cruz-Maltino acertou a contratação de Jean David por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,5 milhões na cotação da época) em agosto de 2024. A propósito, o chileno se despede do Vasco após somente 15 partidas e sem participações diretas em gol.

