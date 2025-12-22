Arsenal x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo no futebol inglês. Nesta terça-feira (23), Arsenal e Crystal Palace se enfrentam às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em partida única pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Quem avançar encara o Chelsea, já classificado para a semi.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Real Madrid acerta empréstimo de Endrick ao Lyon
Como chega o Arsenal
O Arsenal chega embalado para o duelo no Emirates Stadium e conta com o apoio de seus torcedores para seguir na briga por mais um título nesta temporada repleta de grandes atuações.
Na Copa da Liga Inglesa, o Arsenal vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Brighton nas oitavas de final.
Mesmo assim, o técnico Mikel Arteta ainda precisa lidar com alguns problemas no elenco. Max Dowman, Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Cristhian Mosquera e Ben White seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o time nesta terça-feira.
Como chega o Crystal Palace
Por outro lado, o Crystal Palace, que já conquistou a Supercopa da Inglaterra no início da temporada, também chega embalado para a partida decisiva. Isto porque o time eliminou o Liverpool nas oitavas de final, com uma vitória por 3 a 0 em pleno Anfield.
Contudo, o técnico Oliver Glasner também enfrenta uma série de problemas para escalar o time nesta terça-feira. Isto porque Daniel Muñoz, Daichi Kamada, Rio Cardines, Cheick Doucouré, Caleb Kporha e Chadi Riad, lesionados, seguem fora. Além disso, Ismaila Sarr está fora pela disputa da Copa das Nações Africanas, enquanto Mateta aparece como dúvida.
ARSENAL X CRYSTAL PALACE
Quartas de final da Copa da Liga Inglesa
Data e horário: terça-feira, 23/12/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Emirates Stadium, em Londres.
ARSENAL: Kepa, Nichols, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly, Norgaard, Merino, Eze, Madueke, Gabriel Jesus, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
CRYSTAL PALACE: Benitez, Richards, Guehi, Canvot, Clyne, Lerma, Wharton, Sosa, Pino, Devenny, Uche. Técnico: Oliver Glasner.
Árbitro: Stuart Attwell.
Auxiliares: Constantine Hatzidakis e Nick Hopton.
VAR: –
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.