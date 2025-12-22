Atlético fica perto de comprar os direitos de Vitor Hugo, do Bahia

O Atlético está próximo de fechar a compra em definitivo dos direitos econômicos do zagueiro Vitor Hugo, que pertence ao Bahia. O novo vínculo do defensor – que estava emprestado desde o início da temporada – com o Galo terá duração de dois anos.

Interessado em contar com o zagueiro por mais tempo, o Atlético começou a negociar a permanência do jogador em Belo Horizonte. O Bahia, por sua vez, não desejava um novo empréstimo e só admitia um venda em definitivo, de acordo com a “ESPN”. No entanto, os valores não foram revelados.

Vitor Hugo chegou ao Galo no início de 2025 a pedido de Cuca, então técnico do clube. No entanto, só ganhou status de titular após Jorge Sampaoli assumir a equipe. Assim, terminou a temporada com 34 partidas disputadas (29 como titular) e quatro gols.

Contratado pelo Bahia em 2023, Vitor Hugo não encantou em Salvador e acabou emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, em 2024. No total, entrou em campo em 31 oportunidades pelo Tricolor baiano.

