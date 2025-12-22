ASSINE JÁ!
Jogada10

Atlético fica perto de comprar os direitos de Vitor Hugo, do Bahia

Atlético fica perto de comprar os direitos de Vitor Hugo, do Bahia
Atlético fica perto de comprar os direitos de Vitor Hugo, do Bahia -

O Atlético está próximo de fechar a compra em definitivo dos direitos econômicos do zagueiro Vitor Hugo, que pertence ao Bahia. O novo vínculo do defensor – que estava emprestado desde o início da temporada – com o Galo terá duração de dois anos.

LEIA MAIS: Atlético empresta João Marcelo a clube do futebol árabe

Interessado em contar com o zagueiro por mais tempo, o Atlético começou a negociar a permanência do jogador em Belo Horizonte. O Bahia, por sua vez, não desejava um novo empréstimo e só admitia um venda em definitivo, de acordo com a “ESPN”. No entanto, os valores não foram revelados.

Vitor Hugo chegou ao Galo no início de 2025 a pedido de Cuca, então técnico do clube. No entanto, só ganhou status de titular após Jorge Sampaoli assumir a equipe. Assim, terminou a temporada com 34 partidas disputadas (29 como titular) e quatro gols.

Contratado pelo Bahia em 2023, Vitor Hugo não encantou em Salvador e acabou emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, em 2024. No total, entrou em campo em 31 oportunidades pelo Tricolor baiano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

 

As mais lidas
    Recomendadas