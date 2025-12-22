Conquista do Corinthians faz Globo superar os 20 pontos de audiência no RJ e SP

Com o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, a Globo teve resultados expressivos de audiência no Rio de Janeiro e São Paulo. Isso porque o duelo possibilitou a emissora ultrapassar 26 pontos de visualização na Grande São Paulo. Além de 27 pontos de audiência na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os números são da Kantar Ibope Media.

A partida ocorreu no Maracanã, no último domingo (21), entre 18h e 20h05 (de Brasília). Em São Paulo, o grupo de comunicação da família Marinho teve 48% das participações com relação aos televisores conectados. Com este desempenho, o canal apresentou o seu melhor registro neste intervalo de horário aos domingos desde a cobertura do resultado das eleições presidenciais em 2022.

Na partida de ida, o empate em 0 a 0, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17), a Globo teve a mesma pontuação do segundo jogo no Maracanã. Por outro lado, no primeiro duelo, a interação da audiência foi três pontos percentuais maior. Ao comparar os resultados com a final da edição de 2024 da Copa do Brasil, os números foram 37% superiores.

Globo atinge performances impactantes

No Rio de Janeiro, a Globo teve 50% das participações dos telespectadores no segundo jogo da decisão do torneio, no último domingo (21). Já no duelo de ida, o canal conseguiu 25 pontos de visualização e 41% das participações dos dispositivos ligados. Portanto, com estes resultados, a decisão não ultrapassou o melhor registro da Copa do Brasil no ano.

Esta marca expressiva ocorreu no clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Na oportunidade, a emissora alcançou 29 pontos de audiência na Grande SP. Assim, a edição de 2025 do torneio conquistou uma média de 23 pontos de visualizações tanto na Grande São Paulo como também no Rio de Janeiro.

Deste modo, na região paulista foi o melhor resultado do campeonato desde a edição de 2023. A transmissão da segunda partida da final da Copa do Brasil ocorreu na Globo, Sportv, Premiere, GeTV, além dos streamings Globoplay e Amazon Prime Video.

De acordo com a Kantar Ibope Media, cada ponto na região da Grande São Paulo representa 77.488 residências e 199.313 pessoas. Além disso, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, cada ponto equivale a 48.836 lares e 120.893 telespectadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook