Vitória de Guimarães x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Português. Vitória de Guimarães e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (23), às 17h45 (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada da Liga Portugal. A partida será disputada no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, e coloca frente a frente duas equipes da primeira página da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Real Madrid acerta empréstimo de Endrick ao Lyon

Como chega o Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães chega confiante para o jogo e vive uma grande fase na temporada. O time está invicto há quatro partidas, com três vitórias e um empate no Campeonato Português. Além disso, a equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Rio Ave na rodada passada. Assim, o clube chega para o confronto na 8º lugar, com 21 pontos, e pode subir duas posições em caso de vitória.

Ao mesmo tempo, a diferença para o Gil Vicente, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias, na 4ª posição, é de cinco pontos.

Como chega o Sporting

Por outro lado, o Sporting está na vice-liderança com 35 pontos e também atravessa um bom momento na temporada. O time de Lisboa está invicto desde agosto e quer manter a boa fase para seguir na parte de cima da tabela.

Contudo, a briga pelo título do Campeonato Português está acirrada. Isto porque o líder Porto tem oito pontos de vantagem e o Leão precisa da vitória fora de casa para colocar a diferença em cinco pontos.

VITÓRIA DE GUIMARÃES X SPORTING

15ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: terça-feira, 23/12/2025, às 17h45 (de Brasília).

Local: Estádio Afonso Henriques, em Guimarães.

VITÓRIA DE GUIMARÃES: Castillo; Miguel, Rivas, Abascal e João Mendes; Gonçalo Nogueira e Mitrovic; Camara, Arcanjo e Saviolo; Ndoye. Técnico: Luís Pinto.

SPORTING: João Virgínia; Vagiannidis, Matheus Reis, Gonçalo Inácio e Mangas; Morita e Kochorashvili; Alisson Santos, Trincão e Maxi Araújo; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Árbitro: Miguel Nogueira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.