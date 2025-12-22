Botafogo anuncia a contratação do técnico Martín Anselmi

O Botafogo tem um novo técnico. Trata-se de Martín Anselmi, argentino de 40 anos, que assinou contrato de dois anos com o Glorioso. O treinador chega para substituir Davide Ancelotti, que deixou o clube na última quarta-feira. Seu último trabalho foi no Porto, sendo demitido após o time ter sido eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.
Além de Anselmi, chegam os auxiliares Luis Piedrahita e Pablo de Muner, o preparador físico Diego Bottaiolo e o treinador de goleiros Darío Herrera. O novo técnico do Botafogo tem chega ao Rio no dia 4 de janeiro. O elenco se reapresenta no dia 5.
Martín Anselmi começou a carreira como auxiliar trabalhando nas comissões técnicas de Gabriel Milito, ex-Atlético, e Miguel Ángel Ramírez, no Internacional. Como técnico foi campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana pelo Independiente del Valle, do Equador. No país, ganhou a Copa do Equador e a Supercopa do Equador.
Antes do Porto, Martín Anselmi trabalhou no Cruz Azul, do México e no Union La Calera, do Chile.
