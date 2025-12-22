Contratação mais cara do Liverpool, Isak fratura tornozelo e passa por cirurgia

O Liverpool confirmou o pior cenário para Alexander Isak. O atacante sueco passou por cirurgia nesta segunda-feira (22) após sofrer uma grave lesão no tornozelo, que incluiu fratura do perônio, e ficará afastado dos gramados por vários meses. O problema ocorreu na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham, pela Premier League.

A lesão aconteceu no lance do primeiro gol da partida. Isak foi atingido com força pelo zagueiro holandês Micky van de Ven no momento da finalização. Ele recebeu atendimento médico ainda em campo e deixou o jogo imediatamente, com suspeita de contusão séria, que acabou confirmada após exames de ressonância magnética.

Contratado junto ao Newcastle na última janela de verão por 150 milhões de euros, Isak se tornou a compra mais cara da história do Liverpool e a terceira maior do futebol mundial. Em comunicado oficial, o clube informou que o jogador seguirá o processo de recuperação no centro de treinamentos, mas não estabeleceu um prazo para o retorno. A imprensa inglesa, porém, projeta um período longo de afastamento.

Alexander Isak today successfully underwent surgery on the injury he sustained on Saturday. — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2025

Além disso, a ausência de Isak amplia os problemas do técnico Arne Slot no setor ofensivo. Mohamed Salah está servindo à seleção do Egito na Copa Africana de Nações, enquanto Gakpo ainda se recupera de lesão.

Por fim, Isak disputou 16 partidas pelo Liverpool, com três gols e uma assistência. Ele marcou pela primeira vez contra o Southampton, pela Copa da Liga Inglesa, balançou as redes na Premier League diante do West Ham e voltou a marcar justamente contra o Tottenham, no jogo que terminou com a grave lesão.

