Clube do México busca contratação de nome do Manchester City

O meio-campista estadunidense Alex Alcalá, na atual janela de transferências, pode trocar o Manchester City por uma equipe do futebol mexicano. Mais especificamente, o Querétaro, equipe que disputa a Liga MX, principal liga do país.

Aos 20 anos, Alex é visto como nome promissor de sua geração onde, pela ascendência da familia mexicana, defende a Tri nas categorias de base. Não por acaso, após surgir no modesto Ventura Country FC (equipe reserva do Los Angeles Galaxy), o gigante europeu venceu a concorrência do Barcelona e fez sua captação ainda no ano de 2020. Como ele era menor de idade, foi necessária a assinatura de um pré-acordo para que ele rumasse ao Velho Continente quatro anos depois.

Apesar do processo de ascensão e de seguir como nome válido para a seleção de base do México, Alex Alcalá jamais teve a oportunidade de atuar profissionalmente no Manchester City. Com isso, a ideia de jogar em outro país, de maneira profissional, tem atraído o entorno do jovem atleta.

Diante do atual cenário, a seleção principal mexicana também pode enxergar com bons olhos tal movimento. Isso porque, apesar das passagens em categorias sub-15, sub-16 e sub-18 da Tri, ele segue como elegível para mudar de ideia e defender, por exemplo, os Estados Unidos.

De acordo com a regulamentação da FIFA, apenas partidas da seleção principal (e em contexto específico, como competições oficiais) podem sacramentar a escolha em defender uma nação.



