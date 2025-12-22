Mirassol aceita proposta e Fluminense fica próximo de fechar com Jemmes

O Fluminense está próximo de acertar a contratação do zagueiro Jemmes. Afinal, o Mirassol aceitou a proposta do clube carioca pelo defensor. O jogador chegará ao Tricolor pelo valor de quatro milhões de dólares, cerca de R$ 22 milhões e assinará um contrato por cinco temporadas. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça nesta terça-feira (23).

O acordo prevê que o Fluminense pagará o valor de forma parcelada e irá adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta. As equipes devem se reunir nesta terça para acertar os últimos detalhes do negócio. Entretanto, o clima já é de otimismo nas Laranjeiras.

Inicialmente, o Mirassol queria cinco milhões de euros, cerca de R$ 32 milhões, para liberar o defensor. Porém, não houve clubes interessados no jogador por esse valor. A melhor proposta, até então, era do Charlotte, da MLS, que ofereceu 2,5 milhões de dólares, cerca de R$ 13 milhões. Com isso, o Fluminense conseguiu cobrir a proposta norte-americana e está próximo de fechar com o zagueiro.

O defensor foi um dos grandes destaques da campanha histórica do Mirassol no Brasileirão de 2025. Jemmes atuou em 37 das 38 partidas do Leão no campeonato. Recentemente, o clube paulista adquiriu o jogador pelo valor de R$ 4 milhões, junto ao Vila Nova e Capivariano, e conseguirá arrecadar cinco vezes mais com a venda.

