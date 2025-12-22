Benfica faz o básico, mas vence Famalicão e mantém distância para o líder do Português

Foi no aperto, mas o Benfica somou três pontos importantíssimos para se manter vivo na disputa pelo título do Campeonato Português. Nesta segunda-feira (22), as Águias venceram por 1 a 0 o Famalicão no Estádio da Luz, pela 15ª rodada, graças ao gol de Pavlidis no primeiro tempo.

Com o resultado, o time lisboeta alcança o quarto triunfo em sequência na Primeira Liga e chega a 35 pontos, na terceira colocação. São oito pontos de desvantagem para o líder Porto, que também venceu na rodada. O Famalicão, por outro lado, permanece em sexto com 23 pontos, mas vê o Vitória de Guimarães se aproximar e, portanto, ameaçar sua posição na tabela.

O jogo

O lance decisivo ocorreu ainda na etapa inicial, quando Pavlidis chamou a responsabilidade e cobrou pênalti com categoria para colocar o Benfica na frente. O gol trouxe tranquilidade aos donos da casa, que passaram a controlar o ritmo e criar as melhores chances. Entretanto, esbarrou na falta de precisão para ampliar o placar.

Na etapa final, o Famalicão tentou equilibrar as ações, mas encontrou um adversário sólido defensivamente e pouco disposto a correr riscos. O Benfica, por sua vez, administrou a vantagem com inteligência, segurou o ímpeto rival e conduziu o jogo até o apito final, garantindo mais uma vitória diante da sua torcida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.