Fulham supera Nottingham e reencontra o caminho das vitórias na Premier League

O Fulham reencontrou o caminho das vitórias nesta segunda-feira (22) diante de sua torcida. Pela 17ª rodada da Premier League, a equipe londrina recebeu o Nottingham Forest no Craven Cottage e venceu por 1 a 0 graças ao gol solitário de Raúl Jiménez. O resultado, aliás, devolve a confiança ao time após tropeços recentes em casa.

Em lance decisivo aos 47 minutos do primeiro tempo, Kevin foi derrubado dentro da área pelo brasileiro Douglas Luiz, e a arbitragem assinalou pênalti. Jiménez assumiu a cobrança e, com firmeza de pé direito, deslocou o goleiro John Victor para garantir o triunfo dos donos da casa.

Com os três pontos, o Fulham chega a 23 na tabela e se afasta da zona de rebaixamento, além de voltar a triunfar como mandante depois de duas derrotas consecutivas para Crystal Palace e Manchester City. O Nottingham Forest, por outro lado, estaciona nos 18 pontos e segue em situação delicada, na 17ª posição.

Na sequência da competição, o Fulham terá pela frente o West Ham, em confronto marcado para o dia 27 de dezembro, às 12h (de Brasília). Já o Nottingham Forest enfrentará um desafio ainda maior: encara o Manchester City no mesmo dia, às 9h30, também pelo Campeonato Inglês.

