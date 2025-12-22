Palmeiras se retira de negociação e Botafogo se aproxima de acordo com Yuri Alves

Após estar com a situação encaminhada com o Palmeiras, o atacante Yuri Alves, do Atlético-GO, entrou no radar do Botafogo. Afinal, o clube alviverde encerrou as conversas pelo jogador, mas não houve acordo no final. Com isso, o Glorioso tenta convencer o jovem atleta a ir para o Rio de Janeiro.

O Botafogo igualou os moldes da proposta feita pelo clube paulista. Caso o negócio avance, Yuri Alves será emprestado à equipe com opção de compra ao fim do vínculo.

O atacante fez toda a sua formação nas categorias de base no Atlético-GO e estreou no time profissional em 2025. Ao todo, Yuri disputou 53 partidas, sendo 22 pela equipe principal. Apesar da pressão, mostrou bom desempenho e marcou um gol no clássico contra o Vila Nova.

