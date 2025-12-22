Artilheiro do Brasil, Vegetti termina o ano na reserva do Vasco e desperta interesse do Coritiba

O atacante Vegetti terminou a temporada de 2025 como o artilheiro do futebol brasileiro. O jogador do Vasco marcou 27 gols, um a mais do que Kaio Jorge, do Cruzeiro, que ficou em segundo. Apesar do feito, o Pirata encerrou o ano como reserva do time vascaíno e a tendência é de que permaneça no banco em 2026.

Em baixa no Vasco, Vegetti tem despertado o interesse de outro clubes do Brasil. Dentre eles o Coritiba, que mira um goleador para o ano o ano que vem, em seu retorno à Série A do Brasileirão. O Coxa sondou a situação do atacante, mas o alto salário dificulta demais uma negociação.

Além do mais, Vegetti é bastante identificado com o Vasco e com o Rio de Janeiro. A tendência é de que cumpra o contrato, que termina no final de 2026. O Vasco trata a situação do atacante com cautela e respeito, porém enxerga uma negociação com bons olhos, desde que o clube interessado assuma o salário integral do jogador.

Top-5 do elenco

Vegetti recebe um dos maiores salários do elenco do Vasco. No entanto, é reserva e dificilmente vai recuperar a titularidade, tendo em vista que o trio ofensivo com Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan encaixou muito bem na reta final de temporada. Mesmo com a venda de Rayan, que pode acontecer em janeiro, o Pirata retoma o lugar no time. O Cruz-Maltino pretende contratar um jogador com características semelhantes ao cria de São Januário.

Vale destacar que Vegetti, mesmo em baixa, foi o jogador de linha que mais defendeu o Vasco em 2025, com 65 jogos. A comissão técnica destaca a importância do atacante, que é um dos líderes do elenco e o jogador mais experiente. Porém, no aspecto financeiro, a saída é um caminho desejado.

