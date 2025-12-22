Vasco mantém jejum de título nacional, mas tem clube com seca maior; veja a lista

Com o vice da Copa do Brasil, o Vasco vai chegar a 15 anos sem um título nacional. O último conquistado pelo clube foi no dia 8 de junho de 2011, a mesma competição perdida no último domingo. A seca é motivo de chacota diante dos rivais do Rio de Janeiro. No entanto, tem time por aí que sofrendo com jejum muito pior.

O Bahia não conquista um título nacional desde 1988, quando levou o Brasileirão. Com 37 anos de seca, o Esquadrão de Aço é o time da Série A que amarga o maior jejum da Série A. Já o Guarani, com 47 anos sem levantar um troféu de primeiro nível nacional, lidera o ranking.

Apesar do longo tempo de seca, o Vasco não está entre os 10 clubes de maior jejum de títulos nacionais. Internacional e Santos, por exemplo, estão em situação pior que a do Cruz-Maltino.

As maiores secas

1º Guarani – 48 anos – Brasileirão 1978

2º Coritiba – 41 anos – Brasileirão 1985

3º Bahia – 37 anos – Brasileirão 1988

4º Criciúma – 35 anos – Copa do Brasil 1991

5º Internacional – 33 anos – Copa do Brasil 1992

6º Juventude – 27 anos – Copa do Brasil 1999

7º Santo André – 22 anos – Copa do Brasil 2004

8º Paulista – 21 anos – Copa do Brasil 2005

9º Sport – 18 anos – Copa do Brasil 2008

10º Santos – 16 anos – Copa do Brasil 2010

11º Vasco – 15 anos – Copa do Brasil 2011

12º Fluminense – 13 anos – Brasileirão 2012

13º Grêmio – 9 anos – Copa do Brasil 2016

14º Cruzeiro – 7 anos – Copa do Brasil 2018

15º Athletico-PR – 6 anos – Copa do Brasil 2019

16º Atlético-MG – 3 anos – Supercopa do Brasil 2022

17º Palmeiras – 2 anos – Brasileirão 2023

18º São Paulo – 2 anos – Copa do Brasil 2023

19º Botafogo – 1 ano – Brasileirão 2024

