São Paulo descarta crias da base no Paulistão e promete força total na Copinha

O São Paulo quer manter os bons resultados de 2025 com seu time sub-20 em 2026. Apesar do calendário antecipado, com o Paulistão começando no começo de janeiro e o Brasileirão em sequência, o Tricolor definiu que não utilizará os jogadores da categoria de base na equipe principal. Com isso, o clube colocará o que tem de melhor para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Tricolor é atual campeão da competição e, recentemente, conquistou o título da Copa do Brasil da categoria. Inclusive, alguns jogadores chegaram a ganhar oportunidades no time principal na reta final da temporada, como Nicolas, Paulinho, Pedro Ferreira e Lucca. Entretanto, apenas o último deve seguir com os profissionais para a disputa do Campeonato Paulista.

A definição dos 30 jogadores que serão inscritos no torneio deve acontecer apenas no dia 02 de janeiro, data em que o elenco tricolor volta de férias. O São Paulo estreia na competição dois dias depois, no dia 04. O clube do Morumbis está no grupo 19 do torneio, com sede em Sorocaba, junto com Real Soccer, Independente, do Amapá, e Maruinense, do Sergipe.

A expectativa é que os jovens jogadores consigam espaço ao longo da temporada. Além de ajudarem dentro de campo, os crias de Cotia podem trazer um auxílio financeiro ao clube. Afinal, o São Paulo enfrenta dificuldades financeiras e a negociação de atletas da base pode trazer um reforço ao caixa tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.