Mbappé empata com Henry na artilharia francesa e iguala recorde de CR7 no Real Madrid

Ao balançar a rede na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Sevilla no último sábado (20), pelo Campeonato Espanhol. Kylian Mbappé voltou a escrever seu nome na história do futebol. O atacante se tornou o segundo maior artilheiro francês da história, ao lado de Thierry Henry, ambos com 411 gols. Ambos, portanto, aparecem atrás somente de Karim Benzema, que lidera com 509. Mas não parou por aí.

Além desse feito, Mbappé também igualou um recorde lendário de Cristiano Ronaldo. Com 59 gols anotados em 2025, o camisa 10 merengue se tornou, junto do craque português, o maior goleador do clube em um único ano, consolidando ainda mais sua trajetória como um dos grandes nomes da atualidade.

Na comemoração do gol histórico, Mbappé fez questão de homenagear seu grande ídolo no Real Madrid, ao repetir a tradicional comemoração do craque merengue. O feito, aliás, ganhou ainda mais simbolismo por ter acontecido justamente no dia em que o craque francês completou 27 anos, transformando o aniversário em uma data inesquecível inclusive dentro de campo.

