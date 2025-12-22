José Boto faz comparação com o Palmeiras e afirma: “Não tem a grandeza do Flamengo”

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, acirrou ainda mais a rivalidade com o Palmeiras com uma declaração polêmica. O dirigente afirmou que o jogador da base do time paulista sofre menos pressão do que o atleta formado no Rubro-Negro e isso tem relação com a diferença de grandeza entre os clubes.

“Nisso o Palmeiras está mais à frente. Não em ter os melhores jogadores na formação, é na transição que faz para o nível profissional. Nós vamos tentar caminhar nesse sentido. São contextos completamente diferentes. O Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo”.

LEIA MAIS: IFFHS coloca Abel Ferreira e Filipe Luís entre os 10 melhores técnicos do mundo em 2025

Essa declaração foi dada por Boto ao podcast “No Princípio Era a Bola” do jornal português Tribuna Expresso. O dirigente do Flamengo completou o raciocínio.

“Vou dar um exemplo. Nós tivemos que fazer dois jogos com um sub-17 (João Victor) de zagueiro, que não esteve mal, mas teve ali um erro. Vai ser um zagueiro top, de Europa em cinco, seis anos. Mas ali mataram, vai ser muito difícil voltar a jogar ali com o nível de confiança que um menino daquela idade precisa”.

Nestes casos, José Boto opinou que é melhor negociar o jogador, mantendo um percentual com o Flamengo, para que o clube possa lucrar no futuro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.