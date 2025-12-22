Premiação do título da Copa do Brasil não paga 3% da dívida do Corinthians

O Corinthians conquistou o título da Copa do Brasil e conseguiu faturar uma bolada para os seus cofres. Afinal, o Timão desembolsou R$ 77,175 milhões ao vencer a competição. Somado às premiações de fases anteriores, o valor chega a R$ 97,792 milhões. Entretanto, isso não chega nem próximo daquilo que o clube deve.

De acordo com o balanço divulgado pelo clube em outubro deste ano, a dívida alvinegra tem o valor de R$ 2,7 bilhões. Isso significa que a quantia faturada pelo Timão com o título do torneio equivale a 3,59% do déficit financeiro do clube.

Atualmente, o Corinthians é o clube mais endividado do Brasil. A maior parte da dívida alvinegra está ligada ao financiamento da Neo Química Arena, que ainda possui uma pendência de R$ 655 milhões. Além disso, o Timão tem o sétimo elenco mais caro e a maior folha salarial do futebol brasileiro.

Os problemas financeiros atingem em cheio o departamento de futebol no clube. No momento, o Corinthians sofre com um transfer ban por conta de dívidas em transferências. Com isso, o Alvinegro está proibido pela Fifa de realizar novas contratações.

