CBF divulga seleção da Copa do Brasil com ampla maioria corintiana
Um dia após a conquista do tetra da Copa do Brasil ao superar o Vasco por 2 a 1 na grande final disputada no Maracanã, o Corinthians voltou a ser destaque. Afinal, na noite desta segunda-feira (22), a CBF anunciou a seleção dos melhores jogadores da competição, e o Timão dominou a lista. Foram, portanto, sete atletas escolhidos da equipe paulista.

Além disso, Dorival Júnior, o comandante da campanha vitoriosa alvinegra, chegou ao seu terceiro título da Copa do Brasil somente nos últimos quatro anos e foi merecidamente o técnico da edição 2025 do mata-mata nacional.

O vice-campeão Vasco também teve espaço, com os atacantes Nuno Moreira e Rayan entre os representantes. O Cruzeiro, que caiu na semifinal diante do próprio Corinthians, conseguiu emplacar dois nomes: o lateral Kaiki e o atacante Kaio Jorge.

A seleção da Copa do Brasil-2025 ficou definida da seguinte forma: Hugo Souza no gol; Matheuzinho na lateral direita; Gustavo Henrique e André Ramalho formando a dupla de zaga; Kaiki na lateral esquerda; Breno Bidon, Nuno Moreira e Memphis compondo o meio-campo; e no ataque, Rayan, Yuri Alberto e Kaio Jorge. O comando técnico ficou com Dorival, coroando a hegemonia corintiana na edição.

