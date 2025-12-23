Vídeo: time vai até a arquibancada e abraça único torcedor no estádio

Um empate sem gols ganhou contornos emocionantes e inusitados no Campeonato Português. No Estádio de São Miguel, o duelo entre Santa Clara e Arouca, no domingo (21), pela primeira divisão, terminou em 0 a 0. No entanto, o resultado ficou em segundo plano diante de uma cena rara protagonizada após o apito final.

Apenas um torcedor do Arouca esteve presente no estádio para acompanhar a partida, enfrentando uma longa viagem do continente português até o arquipélago dos Açores — uma viagem que ultrapassa 1.000 quilômetros. Ainda assim, o apoio solitário não passou despercebido pela equipe visitante.

Logo após o término do jogo, jogadores e membros da comissão técnica do Arouca caminharam até a arquibancada para abraçar e agradecer pessoalmente o único presente. O gesto, liderado pelo técnico Vasco Seabra, rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Veja o vídeo:

De acordo com relatos da mídia local, o torcedor — identificado apenas como Francisco — foi cumprimentado individualmente, em um reconhecimento simbólico pela dedicação e fidelidade ao clube, mesmo longe de casa e em um jogo com público majoritariamente favorável aos anfitriões.

