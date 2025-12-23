Inter encerra ano sob alerta e traça ajustes para evitar novo drama no Brasileirão

A temporada de 2025 terminou de forma frustrante para o Internacional. Depois de encerrar um jejum de nove anos com o título do Campeonato Gaúcho no primeiro semestre, o clube viu o ano desandar e precisou lutar contra o rebaixamento no Brasileirão até a última rodada. Diante desse cenário, a diretoria colorada já trabalha para aplicar aprendizados e evitar que a situação se repita em 2026.

O Inter garantiu a permanência na Série A com uma vitória sobre o Bragantino, no Beira-Rio, no início de dezembro, além de contar com uma combinação de resultados favoráveis. Ainda assim, o desempenho ao longo da competição acendeu um sinal de alerta interno.

Um dos principais diagnósticos envolve o desgaste físico do elenco. A priorização do Campeonato Gaúcho, aliada ao perfil de parte dos jogadores, comprometeu o rendimento ao longo da temporada. Como consequência, o grupo apresentou queda de intensidade e problemas físicos justamente na reta decisiva do Brasileirão, período em que o risco de rebaixamento se intensificou.

Diante disso, o clube planeja, portanto, ajustes no modelo de gestão esportiva para 2026. A ideia é reduzir a pressão por resultados no Estadual, abrir mais espaço para jovens do elenco principal e para atletas da base e, assim, administrar melhor a carga física ao longo do ano. Paralelamente, a diretoria mapeia o mercado em busca de reforços que qualifiquem o grupo e equilibrem o elenco.

Gestão interna entra no foco

Além do aspecto físico, o Internacional também identificou problemas de relacionamento interno ao longo da temporada. Houve registros, inclusive, de desavenças envolvendo jogadores, integrantes da comissão técnica e a direção, o que impactou o ambiente de trabalho.

Nesse contexto, Abel Braga, agora em função de coordenação técnica, terá papel central na reorganização do clube fora das quatro linhas. A missão será fortalecer a comunicação, alinhar discursos e promover maior união interna.

O técnico Paulo Pezzolano também aparece como peça-chave nesse processo. Conhecido pela atenção à gestão de grupo, o treinador será responsável por implementar uma postura mais coesa e disciplinada, tanto no vestiário quanto no cotidiano do clube.

