Verón e Nuno Gomes são “reforços” para o Jogo das Estrelas

O Jogo das Estrelas de Zico reforça, mais uma vez, seu caráter internacional e histórico. Neste sábado (27), no Maracanã, o evento beneficente contará com as presenças do argentino Juan Sebastián Verón e do português Nuno Gomes, dois nomes marcantes do futebol mundial. Além disso, pela primeira vez em 21 edições, a partida terá a participação de atletas do futebol feminino, ampliando o alcance e o simbolismo da iniciativa.

Desde 2005, quando Diego Maradona participou da segunda edição, o Jogo das Estrelas consolidou a tradição de reunir grandes astros internacionais. Ao longo dos anos, aliás, nomes como Seedorf, Edgar Davids, Asprilla, Saviola, Michel Salgado e Patrick Kluivert passaram pelo evento, o que se tornou um diferencial da festa comandada por Zico.

Neste ano, Verón chega ao Maracanã como um dos maiores ídolos do futebol argentino. O ex-meia disputou as Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2010, encerrou a carreira em 2017 e, atualmente, preside o Estudiantes, clube pelo qual é ídolo. Já Nuno Gomes marcou época na seleção portuguesa, participou dos Mundiais de 2002 e 2006 e ficou conhecido por liderar a transição de capitão para Cristiano Ronaldo. Após se aposentar em 2013, ele passou a atuar como diretor do centro de formação do Benfica.

Enquanto celebra o passado do futebol, o evento também aponta para o futuro. Afinal, a 21ª edição do Jogo das Estrelas terá, pela primeira vez, atletas do futebol feminino em campo. Angelina, capitã da seleção brasileira e volante do Orlando Pride, e Luany, atacante do Atlético de Madrid e também integrante da equipe nacional, estão confirmadas.

Nomes confirmados

Além das novidades, o elenco reúne, inclusive, craques de diferentes gerações. No gol, participam Helton, Carlos Germano e Gabriel. Nas laterais, Rafinha, Jorginho, Leonardo, Gilberto e Juan reforçam a equipe. Já a defesa contará com Aldair, Edinho, Wilson Gottardo, Gonçalves, Fernando, Ronaldo Angelim e Léo Ortiz. No meio-campo, a técnica aparece com Júnior, Silas, Valdo, Zé Roberto, Djalminha, Denílson, Petkovic, Ibson, Carlos Alberto Santos e Luisinho Quintanilha.

No ataque, o dono da festa lidera o desfile de estrelas. Zico terá ao seu lado Thiago Coimbra, além de nomes como Adriano Imperador, Renato Gaúcho, Sávio, Alcindo, Aloísio Chulapa, Alex Dias, Grafite, Obina, Zé Roberto e o colombiano Berrío. Enquanto isso, o organizador Júnior Coimbra ainda trabalha para anunciar os últimos convidados.

Paralelamente, o Jogo das Estrelas amplia sua relevância institucional. Neste ano, o evento passou a integrar o Guia Oficial e o Roteiro Turístico do município do Rio de Janeiro, reforçando seu impacto esportivo, cultural e social.

Como comprar o ingresso