Flamengo supera expectativa com vendas e arrecada mais de R$ 500 milhões em 2025

O Flamengo superou as expectativas da temporada e arrecadou R$ 545 milhões com vendas de jogadores em 2025. O orçamento para o ano previa arrecadação de 35 milhões de euros (R$ 228 milhões). O valor foi conquistado com a negociação de Juninho com o Pumas, do México. No entanto, o dinheiro só cai na conta do clube no ano que vem. Os mexicanos pagarão 5 milhões de euros (R$ 32,3 milhões) pelo atacante.

Juninho foi o sexto jogador vendido pelo Flamengo em 2025. Antes dele, o Rubro-Negro tinha negociado o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-direito Wesley, e os meias Alcaraz, Gerson e Matheus Gonçalves.

Vendas do Flamengo em 2025

Fabrício Bruno para o Cruzeiro: 7 milhões de euros (R$ 44 milhões)

Alcaraz para o Everton (Inglaterra): 15 milhões de euros (R$ 96 milhões)

Gerson para o Zenit (Rússia): 25 milhões de euros (R$ 160,6 milhões)

Wesley para a Roma (Itália): 25 milhões de euros (R$ 162,2 milhões)

Matheus Gonçalves para o Al-Ahli (Arábia Saudita): 8 milhões de euros (R$ 50,5 milhões)

Juninho para o Pumas (México): 5 milhões de euros (R$ 32,3 milhões)

TOTAL: 85 milhões de euros (R$ 545,6 milhões)

Arrecadou mais do que investiu

Além das vendas, o Flamengo também arrecadou 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) com o empréstimo do Lorran ao Pisa, da Itália. A negociação prevê a obrigação de compra em junho do ano que vem por 4 milhões de euros (R$ 26,2 milhões na cotação atual).

O Flamengo arrecadou mais do que gastou com contratações. O Rubro-Negro investiu R$ 355,8 milhões na chegada de sete jogadores. No entanto, o dinheiro gasto em luvas para trazer Saúl, não entra na conta.

Contratações de 2025

Juninho (contratação + luvas): R$ 37,2 milhões

Danilo (luvas): R$ 16,8 milhões

Jorginho (luvas e comissão): R$ 23,8 milhões

Royal: 9 milhões de euros (R$ 58 milhões)

Samuel Lino: 22 milhões de euros (R$ 143 milhões)

Carrascal: 12 milhões de euros (R$ 77 milhões)

TOTAL: R$ 355,8 milhões

