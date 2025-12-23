Corinthians acerta dívida de R$ 41,2 milhões com Rojas e evita novo transfer ban

O Corinthians anunciou nesta terça-feira que chegou a um entendimento com o meia paraguaio Matías Rojas para liquidar uma dívida de R$ 41,2 milhões, resolvendo assim um imbróglio financeiro que poderia resultar em mais uma proibição de registrar atletas junto à Fifa. As informações são do site ‘ge’.

Após várias semanas de conversas entre o clube e os representantes do jogador, ficou definido que Rojas abriria mão dos encargos adicionais aplicados pela própria Fifa e pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que haviam elevado o montante devido no processo em que o meia havia vencido contra o time paulista.

O Corinthians pagará o valor em duas parcelas, efetuando a primeira ainda neste mês e a segunda na semana seguinte. Para cumprir com o acordo, a diretoria do Corinthians utilizará parte da premiação recebida pelo título da Copa do Brasil.

Sem esse acordo, o clube corria o risco de sofrer uma nova sanção da Fifa — que impediria a realização de inscrições de reforços. A decisão em última instância contra o Timão havia expirado em novembro e não havia sido paga.

