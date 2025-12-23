Vice-presidente do Vasco renuncia ao cargo

O vice-presidente geral do Vasco, Paulo Cesar Salomão Filho, renunciou ao cargo no clube, em carta apresentada no último dia 16. O advogado foi nomeado desembargador pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). De acordo com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), a nova função de Salomão o proíbe de assumir cargo em direção em clube.

Renato Brito Neto, que é o segundo vice-presidente geral do Vasco, assume o cargo deixado por Paulo Salomão. A notícia foi publicada pelo O Globo e confirmada pelo Jogada10. O novo desembargador foi nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

LEIA MAIS: Artilheiro do Brasil, Vegetti termina o ano na reserva do Vasco e desperta interesse do Coritiba

Bastante influente nos bastidores jurídicos, Paulo Salomão foi um dos principais responsáveis pela ação que tirou a 777 Partners do comando da SAF do Vasco. Além de vice-presidente da associação, Salomão também ocupava uma cadeira no Conselho de Administração da SAF.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.