Fluminense faz proposta ao Atlético por Guilherme Arana

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Fluminense formalizou uma proposta para o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético. O Tricolor busca um lateral com experiência, regularidade e capacidade de contribuir ofensivamente, e vê o jogador do Galo como nome ideal, de acordo com o “ge”.

A negociação ainda está em estágio inicial. O Atlético, no entanto, encaminhou a contratação de Renan Lodi, que estava livre no mercado após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Dessa forma, o Galo pode facilitar a saída de Arana. Afinal, o clube mineiro deseja reformular o elenco para 2026.

Atualmente, o Fluminense conta com Renê e Gabriel Fuentes para a posição. Entretanto, o lateral colombiano não parece estar nos planos do técnico Luis Zubeldía para a próxima temporada. Afinal, o treinador chegou a revelar que estava testando o atacante Joaquín Lavega como um ala para substituir Renê, indicando a falta de confiança e prestígio de Fuentes.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana se consolidou no Atlético. O lateral, de 28 anos, teve passagens pelo Sevilla, da Espanha, e Atalanta, da Itália, antes de chegar ao Galo em 2021. Desde então, soma 271 jogos, 24 gols e 37 assistências. Em 2025, foram 49 jogos, três gols e duas assistências. Ele conquistou seis títulos do Campeonato Mineiro, além de um Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

