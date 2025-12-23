Santos tem interesse em Rony, do Atlético

Em busca de reforços para o ataque para a próxima temporada, o Santos promete investir pesado no mercado. Sonhando alto, o Peixe manifestou interesse na contratação de Rony, do Atlético, de acordo com o “ge”. O clube paulista consultou o Galo e o estafe do jogador sobre a possibilidade de uma negociação.

Diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos gosta muito de Rony, afinal, eles trabalharam juntos no Palmeiras. Entretanto, o Peixe acredita que só seria possível avançar na negociação se for por empréstimo, provavelmente com opção de compra. O salário do atacante também pode ser um empecilho.

O Atlético contratou Rony por cerca de R$ 36 milhões. Em julho, o jogador demonstrou insatisfação com os atrasos salariais e entrou na Justiça com pedido de rescisão unilateral. Entretanto, desistiu da ação após uma reunião com o Atlético, que resolveu as pendências para evitar perder o jogador sem custos. A situação, no entanto, desgastou a relação.

Apesar da relevância de Rony para o time, o Atlético não descarta negociá-lo. O Galo, aliás, deseja reformular o elenco para a próxima temporada. Guilherme Arana, por exemplo, interessa ao Fluminense. Hulk também pode sair. Em 2025, Rony disputou 63 jogos, marcou 13 gols e deu cinco assistências, sendo o vice-artilheiro do time mineiro.

