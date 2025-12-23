Cruzeiro se acerta com o Internacional e encaminha a contratação de Vitão

O Cruzeiro chegou a um acerto com o Internacional e está próximo de concretizar a contratação do zagueiro Vitão, de 25 anos. Assim, o clube mineiro concordou em desembolsar 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 46 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. Com o intuito de abater o valor, a Raposa sugeriu a cessão de dois jogadores, que foi aceita pelo Colorado.

No caso, o defensor João Marcelo, em definitivo, e o meio-campista Japa por empréstimo para o clube gaúcho. O Inter é dono exatamente desses 80% dos direitos econômicos de Vitão e entendia que o valor ideal para negociá-lo seria 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões na cotação atual).

Em um primeiro momento, o Cruzeiro considerava a quantia como inviável. No entanto, na sequência, as tratativas progrediram depois da recomendação em incluir o zagueiro João Marcelo e o volante Japa na negociação.

Vitão é um sonho antigo de consumo do Cruzeiro

Antes mesmo de o técnico Leonardo Jardim comunicar seu desejo em sair, a diretoria conversou com o português. Na reunião com o comandante, os dirigentes indicaram que a procura por um zagueiro no mercado seria uma prioridade para 2026.

No caso, o clube mineiro traçou como perfil ideal um jogador com experiência no profissional para ter competência de ser titular ao lado de Fabrício Bruno. Neste contexto, Vitão foi mapeado como um candidato para suprir essa lacuna identificada. Inclusive, tal situação ocorreu antes mesmo da confirmação da chegada de Tite, que aprovou a possibilidade em investir no defensor.

Inicialmente, o Cruzeiro tentou concretizar um acerto pelo jogador na metade da temporada de 2025, porém sem êxito. Posteriormente, decidiu retomar as tratativas mais recentemente, dessa vez próximo de um desfecho positivo.

